Mercato - OM : Longoria peut éviter un nouveau fiasco

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Pablo Longoria ne se distingue pas pour ses ventes. Comme Boubacar Kamara, Pape Gueye pourrait filer gratuitement l'été prochain si aucune solution n'est trouvée. Un nouveau fiasco menace donc le président olympien qui peut malgré tout renverser la situation grâce à la volonté du joueur.

L'OM a besoin de liquidités et la perte gratuite d'un joueur possédant une belle valeur marchande serait un fiasco. Pablo Longoria a déjà connu cette situation avec Boubacar Kamara et il pourrait la revivre avec Pape Gueye l'été prochain. A moins que le président de l'OM ne parvienne à trouver un terrain d'entente avec son joueur.

OM : Gattuso lui fait une grande annonce après son transfert https://t.co/NFIDfOAugZ pic.twitter.com/bxgzQfTQaa — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Gueye a repoussé les premières offres

Pour le moment, on n'en prend pas le chemin car Pape Gueye a repoussé les premières offres de prolongation de l'OM comme l'avait indiqué Pablo Longoria, ouvert à un départ de son milieu de terrain cet hiver. « On a proposé des prolongations cette saison, notamment en décembre. Le joueur n’a pas donné suite. À six mois de la fin du contrat, c’est bien sûr une possibilité qu’il y ait un départ lors de ce mercato d’hiver. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties », avait-il déclaré. Tout peut encore basculer dans ce dossier très complexe.

Gueye veut prolonger