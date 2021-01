Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut avoir des regrets avec cet attaquant...

Publié le 14 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM devrait voir filer Boulaye Dia pour lequel West Ham s'apprête à faire une offre de 10M€.

Ces derniers jours, David Guion confirmait que Boulaye Dia bénéficiait d'un bon de sortie pour cet hiver. « C’est très clair depuis le début avec le président, qui lui avait déjà accordé ce bon de sortie cet été. Boulaye n’a pas trouvé le projet sportif qui lui permettrait de continuer sa progression. Il est dans le même état d’esprit cet hiver : trouver le club qui le fera progresser et lui permettra de jouer. Vu comment sa saison est lancée, il est très excité pour confirmer sur la deuxième partie et peut-être se donner plus de choix cet été », confiait l'entraîneur de Reims. Une bonne nouvelle pour l'OM qui risque toutefois de laisser passer ce joli coup.

Boulaye Dia va échapper à l'OM