Mercato - OM : Longoria lâche l’affaire pour ce talent de Ligue 2…

Publié le 27 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, Amine Adli ne devrait pas rejoindre le club phocéen cet été alors que son contrat à Toulouse s'achève en juin 2022.

Elu meilleur joueur de Ligue 2, Amine Adli ne manque pas de sollicitations compte tenu du fait qu'il ne prolongera pas son contrat à Toulouse qui prend fin en juin 2022. « J'ai essayé de prolonger Amine Adli. J'en suis à 12 ou 13 réunions. Il n'a pas voulu, ce que je regrette. Mais c'est quelqu'un qui s'est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil, mais n'ai aucune offre », confiait en effet Damien Comolli, président du TFC, ces derniers jours, alors que le club a manqué la montée en Ligue 1 lors du barrage perdu contre le FC Nantes. Convoité par l'OM depuis cet hiver, Amine Adli ne devrait toutefois pas rejoindre le club phocéen comme l'explique Alexandre Jacquin.

Adli ne rejoindra pas l'OM