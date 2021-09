Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli en désaccord sur ce dossier sensible ?

Publié le 13 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ tout au long de l’été, Boubacar Kamara est finalement resté à l’OM. Pourtant, Pablo Longoria a tout pour s’en séparer, et le joueur a répondu de la meilleure des manières samedi soir…

L’OM étant en manque de liquidités, Pablo Longoria avait décidé de pousser plusieurs éléments disposant d’une belle valeur marchande vers la sortie cet été, et ce fut notamment le cas de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Mais finalement, aucun de ces deux joueurs n’a réussi à trouver preneur sur le marché, et malgré la volonté du président de l’OM, Jorge Sampaoli semble quant à lui plus que jamais compter sur la présence de Boubacar Kamara.

Sampaoli a donné le brassard à Kamara