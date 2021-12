Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour ce très gros coup en Ligue 1 !

Publié le 28 décembre 2021 à 3h00 par A.M.

Toujours suivi par l'OM, Seko Fofana affiche ses ambitions pour son avenir et révèle avoir bien l'intention de disputer la Ligue des champions.

Auteur d'une très belle saison avec le RC Lens, Seko Fofana suscite l'intérêt de nombreux clubs dont l'OM qui surveille son profil depuis plusieurs mois. Néanmoins compte tenu de ses prestations, l'international ivoirien a vu flamber son prix ce qui représente une contrainte pour le club phocéen, mais ce n'est pas le seul obstacle dans ce dossier puisque Seko Fofana affiche également sa volonté de disputer la Ligue des Champions.

Fofana veut la Ligue des champions