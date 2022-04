Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 27 avril 2022 à 1h00 par Axel Cornic

A la recherche de renforts pour la saison prochaine, Pablo Longoria aimerait attirer Martin Satriano à l’OM... mais la tâche ne s’annonce pas facile.

Arrivé cet hiver en prêt, Martin Satriano s’est rapidement fait une place au Stade Brestois. Si rapidement, qu’il a tapé dans l’œil de plusieurs clubs ! C’est le cas de l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria cherche de nouveaux renforts en attaque avec les probables départs de Arkadiusz Milik ou de Bamba Dieng. Il n’est toutefois pas le seul, puisque le président de l’OM doit faire face à la concurrence de plusieurs clubs étrangers et notamment anglais, avec Chelsea et Tottenham. Mais les choses pourraient se compliquer un peu plus...

L’Inter n’a aucune intention de laisser filer Satriano