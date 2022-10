Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà fixé pour un retour de Saliba

Publié le 6 octobre 2022 à 10h10

Bernard Colas

Priorité de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival pour renforcer la défense de l’OM, William Saliba est finalement resté à Arsenal. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international français bénéficie désormais de la confiance de Mikel Arteta, qui compte sur lui pour l’avenir comme il l’a avoué en conférence de presse.

Après un prêt concluant à l’OM, William Saliba apparaissait comme la priorité de Pablo Longoria pour renforcer la charnière centrale, mais Arsenal a logiquement retenu son joueur. Depuis, ce dernier s’illustre avec les Gunners , mais sa situation contractuelle préoccupe à Londres, puisque le défenseur est lié jusqu’en 2024. De quoi donner une dernière chance à l’OM ?

« Nous allons essayer de récompenser les joueurs qui, à notre avis, ont un grand avenir pour le club »

Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de William Saliba et de Bukayo Saka, Mikel Arteta a confirmé qu’il comptait sur ces deux joueurs pour la suite. « Nous devons planifier l'avenir et nous y travaillons tous. Nous allons essayer de faire les choses de la bonne manière et de récompenser les joueurs qui, à notre avis, ont un grand avenir pour le club », a indiqué Arteta, relayé par Football.London .

« J’aime Londres, j’aime le club »