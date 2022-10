Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une folle rumeur éclate pour Haaland, une première réponse tombe

Quelques mois après son arrivée à Manchester City, Erling Haaland fait déjà des miracles en Angleterre. Pour autant, il existerait une clause dans son contrat lui permettant de s’engager avec le Real Madrid dès 2024. Cependant, les Skyblues auraient démenti l’existence de cette option.

L’été dernier, le Real Madrid avait prévu un mercato XXL avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Cependant, l’attaquant français a décidé de prolonger avec le PSG alors que l’international norvégien a filé à Manchester City. Un petit coup dur pour le Real Madrid qui a donc dû faire l’impasse sur les deux plus gros prospects du football mondial.

Cependant, cette semaine, Erling Haaland a refait parler de lui. En effet, la presse espagnole a révélé qu’une clause libératoire existerait dans le contrat du Norvégien lui permettant de filer au Real Madrid pour un montant oscillant entre 100 et 200M€ (selon les sources). Très vite, Manchester City a pris ce sujet au sérieux.

Man City have rejected reports suggesting that Erling Haaland has a 'Real Madrid clause' in his contract 🔵❌ pic.twitter.com/hvgUNo6iM0