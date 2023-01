Mercato - OM : Longoria enchaîne les échecs, il se voit proposer une star du Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Salué pour son recrutement, Pablo Longoria a également essuyé quelques échecs sur le mercato, notamment au poste d'avant-centre. On ne peut pas dire que Luis Suarez ou encore Luis Henrique ont rencontré un franc succès à Marseille. Mais le journaliste Nabil Djellit n'a pas hésité à proposer au club marseillais un profil intéressant.

Cet hiver, l'OM va tenter de dénicher un avant-centre, seulement quelques mois après le recrutement de Luis Suarez. Et pour cause, le joueur colombien n'est plus à Marseille. En difficulté en France, Luis Suarez a été prêté à Almeria et rejoint les nombreux attaquants référencés comme des échecs industriels.

Mercato - OM : Longoria prêt à tenter un gros coup en Ligue 1 ? La vérité éclate https://t.co/oqC57d6wGl pic.twitter.com/pzsCPcMbf8 — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Longoria enchaîne les échecs au poste d'avant-centre

Sur Twitter, Nabil Djellit n'a pas hésité à souligner les échecs de Pablo Longoria et a cité les exemples de Luis Suarez ou encore de Luis Henrique, parti à Botafogo. « Luis Suarez de Wish, Luis Henrique, Longoria a trop patiné au poste de 9... » a confié le journaliste de France Football.

« L'homme qui a dompté le Brésil ! »