Trop nul pour le PSG, il lâche un terrible aveu

Arthur Montagne

Première recrue phare de l’ère QSI, Javier Pastore a connu un passage en dents de scie du PSG. En 2018, il quitte ainsi le club de la capitale afin de rejoindre l’AS Roma. Et l’Argentin reconnaît qu’il n’avait plus le niveau pour rester au PSG au moment de son transfert.

Recruté pour 42M€ durant l'été 2011, Javier Pastore était la première star à rejoindre le PSG version QSI. Très apprécié par les supporters parisiens, El Flaco a pourtant alterné entre le bon et le moins bon durant son passage à Paris et a notamment été handicapé par de nombreux pépins musculaires. En 2018, Javier Pastore a donc quitté le PSG pour rejoindre l'AS Roma. Et l'Argentin reconnaît lui-même qu'il n'était plus au niveau.

Zaïre-Emery, Gharbi, Bitshiabu... Décision radicale du PSG sur le mercato https://t.co/5ZggzvyLDb pic.twitter.com/I8F7H6FziB — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

«Je n’avais pas le niveau du Paris Saint-Germain»

« C’était super difficile, oui, parce que je ne voulais pas partir. Mon cœur me disait: on va rester cinq ans et je vais finir ma carrière ici. C’était l’aventure rêvée pour un joueur de foot, jouer douze ou quinze ans ici, jouer avec Messi, Mbappé, m’entraîner avec eux, et pouvoir raconter ça à mes enfants plus tard. Cela aurait constitué le plus beau des cadeaux. Mais ce n’était pas juste. Je ne trouvais pas ça juste. Je n’avais pas le niveau du Paris Saint-Germain », lance-t-il dans une interview accordée à Oh My Goal .

«Je ne voulais pas m’obstiner»