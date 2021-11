Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en passe de boucler un départ majeur cet hiver ?

Publié le 15 novembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

En manque de temps de jeu à l'OM, Jordan Amavi pourrait prendre la direction de Fenerbahçe lors du prochain mercato hivernal.

Jordan Amavi pensait certainement s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli. C’est sûrement pour cette raison que le latéral gauche a décidé de prolonger son contrat avec l’OM en mai dernier jusqu’en 2025. Mais cette première partie de saison s’apparente à un cauchemar pour le joueur de 27 ans, relégué sur le banc des remplaçants. Amavi n’a disputé que deux matchs cette saison et ne cacherait pas son agacement en interne comme l’avait annoncé L'Equipe en septembre dernier. Lors d’une conférence de presse organisée en début de saison, Jorge Sampaoli avait tenté de justifier la mise à l’écart de l’international français : « Amavi avait une blessure, il n'est pas encore à 100% et puis il y a un choix de joueurs selon les systèmes. Il a joué lors de la préparation, puis s'est blessé. Ça fait maintenant 3 semaines qu'il ne peut pas jouer avec nous. On va voir s'il pourra être là contre Rennes, et on verra les choix de joueurs en fonction des adversaires et des rotations à faire, parce qu'on a beaucoup de matchs en ce moment ». Pas suffisant pour rassurer, le joueur. Pour tenter de se relancer, Amavi pourrait prendre la décision de quitter l’OM lors du prochain mercato hivernal. Et un club serait prêt à l’accueillir dès le mois de janvier.

Amavi vers la Turquie ?