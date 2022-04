Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en mauvaise posture pour cet international brésilien ?

Publié le 1 mai 2022 à 0h00 par Pierrick Levallet

Cet été, l'OM penserait à recruter David Neres afin de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Cependant, la concurrence serait plutôt rude sur le dossier.

En janvier dernier, David Neres a fait le choix de rejoindre le Shakhtar Donetsk puisqu’il n’entrait plus vraiment dans les plans d’Erik ten Hag à l’Ajax Amsterdam. Cependant, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a entravé les plans du Brésilien puisqu’il n’a joué aucune minute sous ses nouvelles couleurs. David Neres devrait donc quitter le club ukrainien cet été et l’OM suivrait attentivement sa situation. Cependant, la concurrence serait plutôt rude sur le dossier.

La concurrence est assez relevée pour David Neres