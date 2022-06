Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger pour le transfert de Dries Mertens ?

Publié le 18 juin 2022 à 18h45 par Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été avec le Napoli, Dries Mertens ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L’attaquant de 35 ans pourrait bien découvrir la Ligue 1 étant donné que l’OM s’intéresserait à lui. Mais l’international belge pourrait tout aussi bien envisager un retour au pays pour finir sa carrière avant de prendre sa retraite.

Malgré les présences d’Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu dans l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria chercherait un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM cherche à se bâtir une équipe compétitive. Dans cette optique, le président phocéen serait à l’affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts. Pablo Longoria garderait donc un œil attentif sur la situation de Dries Mertens, dont le contrat avec Naples expire cet été. Cependant, le Belge pourrait être tenté par une autre destination.

Mercato - OM : Dries Mertens annonce la couleur pour son avenir https://t.co/J0ATtxaQCN pic.twitter.com/WiP8GBHpqt — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Mertens tenté par un retour en Belgique ?