Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en danger dans ce dossier chaud ? La réponse !

Publié le 24 juin 2021 à 16h10 par A.C.

En plus de Pol Lirola, Pablo Longoria souhaiterait attirer un nouvel latéral droit à l’Olympique de Marseille.

Le mercato estival commence fort pour l'Olympique de Marseille. Alors que Gerson va bientôt débarquer à en croire les informations de La Provence , Pablo Longoria semble travailler sur plusieurs dossiers chauds. C’est le cas au poste de latéral droit, avec Pol Lirola et Daniel Wass. Après un léger accroc dans les négociations avec la Fiorentina, le premier devrait bien revenir à l’OM alors que le second aurait déjà trouvé un accord avec Longoria, à en croire les informations de Onda CERO .

Wass se rapproche doucement mais surement de l’OM