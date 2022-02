Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà fixé pour sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 11 février 2022 à 23h10 par A.C.

Déjà approché lors du dernier mercato hivernal, Gerard Deulofeu semble être l’une des priorités de l’Olympique de Marseille pour l’été.

Dès son arrivée, Jorge Sampaoli a demandé plusieurs changements et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a eu gain de cause. Le visage de l’Olympique de Marseille a totalement changé en un an et cela est surtout grâce à un travail acharné de Pablo Longoria, qui a bouclé quelques jolis coups cet hiver encore, avec notamment Cédric Bakambu. Le président de l’OM semble déjà tourné vers ses autres objectifs et cela pourrait bien passer par Gerard Deulofeu, qui évolue actuellement en Serie A, à l’Udinese.

Deulofeu, c’est 25M€ minimum !