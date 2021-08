Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria connait le tarif pour Andy Delort !

Publié le 21 août 2021 à 18h10 par La rédaction

Après le départ de Dario Benedetto, Pablo Longoria chercherait un remplaçant à l’Argentin. Andy Delort serait une piste, mais l’OGC Nice avance bien sur le dossier, tandis que Montpellier attendrait 15M€.

Même si Pablo Longoria a déjà offert huit recrues à Jorge Sampaoli, son recrutement ne serait pas encore terminé. En cruel manque de ressources sur le plan financier, le président de l’OM espèrerait dégraisser un peu l’effectif olympien afin d’avoir un peu de marge de manoeuvre d’ici la fin du mercato. Et cet argent pourrait servir à attirer Andy Delort. Comme l’avait expliqué L’Equipe , l’attaquant de Montpellier serait tenté par l’aventure marseillaise. Intérêt réciproque, mais l’OGC Nice est aussi à fond sur le dossier et pourrait faire une offre dans les prochains jours comme l’a annoncé en exclusivité Le 10 Sport. Et le MHSC aurait fixé son prix.

Pour Andy Delort, Montpellier demande 15M€