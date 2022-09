Foot - Mercato - OM

Longoria cherche le successeur de Payet, la concurrence est féroce

Publié le 20 septembre 2022 à 23h10 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Dimitri Payet se rapproche gentiment de sa fin de carrière, l’OM commence à penser à la suite. Oscar Gloukh, jeune milieu offensif du Maccabi Tel-Aviv, a tapé dans l’œil du club olympien qui l’a observé samedi dernier. Tout comme le LOSC et Brest qui sont également sur le coup…

Placé plus régulièrement sur le banc que dans le onze de départ, Dimitri Payet vit un début de saison compliqué avec l’OM. Même si le bilan comptable est plus que satisfaisant, le Réunionnais est l’une des victimes du schéma très exigeant d’Igor Tudor qui préfère s’appuyer sur des joueurs qui courent un peu plus.

Longoria pense à l’après Payet

A 35 ans, Dimitri Payet sait bien qu’il ne lui reste pas dix ans de carrière. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien joueur de West Ham souhaite finir son aventure à l’OM. Mais pour le club olympien, il faut déjà penser à la suite. D’après les informations de Foot Mercato , Pablo Longoria s’intéresserait à Oscar Gloukh, jeune milieu offensif du Maccabi Tel-Aviv.

Deux clubs de Ligue 1 en embuscade