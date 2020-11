Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une très grosse ouverture pour cet hiver !

Publié le 18 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un latéral droit pour cet hiver, l'OM va pouvoir retenter sa chance avec Joakim Maehle qui affiche clairement ses envies de départ.

Avec le départ de Bouna Sarr le dernier jour du mercato, l'Olympique de Marseille a été contraint de s'activer afin de recruter un nouveau latéral droit pour assure le rôle de doublure d'Hiroki Sakai. Dans cette optique, le club phocéen est passé proche de recruter Joakim Maehle, mais au dernier moment, Genk a décidé de revoir ses exigences à la hausse, faisant capoter le deal ce qui a provoqué la colère de Pablo Longoria, mais également du joueur. L'international danois souhaite désormais plus que tout quitter le club belge et ne manque plus de le faire savoir. Une bonne nouvelle pour l'OM.

Joakim Maehle veut quitter Genk