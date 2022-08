Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a tranché pour le transfert de Bakambu

Publié le 18 août 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Arrivé l’hiver dernier à l’OM alors qu’il était libre, Cédric Bakambu pourrait ne pas rester sur la Canebière cet été. En effet, alors que le club phocéen doit vendre, un transfert du Congolais est évoqué, ce qui permettrait à l’OM d’économiser un gros salaire. Pour autant, cette opération serait encore très loin d’être actée. Explications.

D’ici la fin du marché des transferts, différentes ventes sont attendues du côté de l’OM alors que Pablo Longoria doit faire rentrer de l’argent dans les caisses. Alors que les regards se tournent avant tout vers Dieng, Strootman ou encore Caleta-Car, il est aussi question d’un possible transfert de Cédric Bakambu. D’ailleurs, le Congolais intéresserait du monde. Dernièrement, il était notamment question d’une possible tentative du Celta Vigo pour Bakambu.

Transferts - OM : Longoria a un gros projet pour la fin du mercato https://t.co/kFFhawZoGc pic.twitter.com/L2M3iSw52I — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Bakambu veut rester

Face à cet intérêt du Celta Vigo pour Cédric Bakambu, il était dernièrement expliqué que l’attaquant de l’OM n’avait pas l’intention de s’en aller durant ce mercato estival. Et ce jeudi, La Provence a confirmé cette tendance concernant le Congolais. Bakambu souhaiterait en effet continué son aventure, commencée en janvier dernier, avec l’OM.

L’OM veut le garder ?

Quid de la position de l’OM concernant l’avenir de Bakambu ? Alors qu’un départ de l’attaquant permettrait d’économiser un gros salaire, sur la Canebière, on ne serait pas forcément contre conserver Bakambu. A l’OM, on ne verrait ainsi cela pas d’un mauvais oeil.