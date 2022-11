Mercato - OM : Longoria a réalisé une «très belle affaire» à 0€

Arthur Montagne

Très actif durant le mercato estival, Pablo Longoria a réalisé quelques belles affaires à l'image de l'arrivée de Chancel Mbemba. Le défenseur central s'est imposé comme l'un des hommes forts de l'OM durant cette première partie de saison. L'ancien joueur du FC Porto est arrivé libre, ce qui ressemble donc à un très gros coup.

L'été dernier, ce sont pas moins de 12 transactions qui ont été bouclées par l'OM, sans compter les options d'achat levées. Parmi les joueurs qui ont rejoint le club phocéen, Chancel Mbemba, qui était libre de tout contrat, semble être le plus gros coup comme le confirme Julio Alves, spécialiste du compte FC Porto FR .

Mbemba, le très gros coup de l'OM

« Il est arrivé avec le statut de remplaçant, et il s'est très vite imposé quand Ivan Marcano s'est blessé. Il est devenu un pilier de l'équipe avec Pepe. C'est cette défense qui nous a fait gagner le championnat et la coupe l'an dernier, et je me souviens aussi de son doublé en finale de la coupe du Portugal il y a trois ans. C'est vraiment un des joueurs les plus importants du FC Porto de ces dernières années », assure-t-il au Phocéen.

