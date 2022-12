Mercato - OM : Longoria a mis le paquet sur son transfert, il veut rester

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté l’été dernier par l’OM en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss a donc franchi une étape majeure dans sa carrière avec ce transfert. Et le latéral droit entend bien rester encore longtemps au sein du club phocéen où son contrat court jusqu’en 2025, et il le fait savoir.

À la recherche d’un nouveau profil au poste de piston droit l’été dernier, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Jonathan Clauss. L’international français est arrivé du RC Lens pour 7,5M€ et s’est rapidement imposé comme un élément indispensable du schéma tactique mis en place par Igor Tudor. Dans un large entretien accordé à Foot Mercato dimanche, Clauss s’est confié sur son arrivée à l’OM.

« C’était tout nouveau »

« Dans ma carrière, je n’avais jamais été acheté, j’étais toujours parti libre. Forcément quand les discussions commencent, mon agent m’explique que je ne suis pas libre, que les négociations prennent du temps. Pour moi, c’était tout nouveau ! Cela se discute d’agent à agent, de club à club, nous sommes là aussi. On n’a pas vraiment notre mot à dire à part si on veut rejoindre un club ou non. Après, les décisions ne nous appartiennent plus. Nous sommes toujours à la recherche d’informations et mon agent m’a dit "ne me rends pas fou, parce que tu vas te rendre fou. Ne t’inquiètes pas je gère et quand j’ai des informations, je te les communique". C’est dingue », a confié Jonathan Clauss.

« Je vais rester »