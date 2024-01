Mercato - OM : Longoria a bouclé un gros coup à 8M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, l'OM a tenté un coup inattendu en recrutant Faris Moumbagna pour 8M€ en provenance du FK Bodø/Glimt. Une recrue surprise compte tenu du fait que l'attaquant camerounais est méconnu du grand public, mais à en croire ceux qui le connaissent, le club phocéen a réalisé un très joli coup sur ce mercato.

Cet hiver, l'OM cherchait un attaquant et a décidé de miser sur Faris Moumbagna. Méconnu du grand public, cet attaquant débarque pour 8M€ en provenance du FK Bodø/Glimt. La question qui se pose désormais est de savoir si l'OM a réalisé un joli coup ou si ce transfert va tourner au fiasco. Pour Christian Michelsen, l'ancien entraîneur de Faris Moumbagna, il n'y a aucun doute.

«On a hâte de le voir à Marseille»

« Il a eu froid, comme beaucoup de joueurs qui arrivent ici. Quand il est arrivé, c’était un potentiel à affiner encore : il avait d’immenses capacités physiques qui étaient évidentes, il saute haut, il court vite, il tient debout dans le duel, mais il n’était pas encore prêt. Il avait beaucoup d’occasions, car il était plus puissant et plus rapide que tous les défenseurs, mais il marquait peu car sa technique n’était pas au niveau. Il frappait trop fort, ou bien il arrivait trop vite. Il a énormément travaillé la finition, le dernier geste, le calme au moment de conclure (...) C’est un garçon souriant, qui aime le foot et qui aime ses coéquipiers. Il n’est plus seulement le monstre physique qu’il était à son arrivée. Ici, on a hâte de le voir à Marseille, où la pression n’est pas la même et la difficulté non plus », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

«C’est un mangeur d’espaces et un tank»