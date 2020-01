Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OL aurait pu plomber un recrutement de Zubizarreta !

Publié le 11 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en début de saison, Valentin Rongier figurait aussi sur les tablettes de l’OL et de l’AS Monaco qui auraient pu devancer Andoni Zubizarreta dans ce dossier.

« L’OM était sa priorité absolue. Dans sa tête, c’était l’OM ou rien », a indiqué l’agent de Valentin Rongier vendredi dans les colonnes du Parisien sur son choix de signer à l’OM pour 13M€ en septembre dernier en tant que joker, quelques heures après la fermeture du mercato estival. Pourtant, en coulisses, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes avait l’embarras du choix, et certains cadors de Ligue 1 ont voulu prendre le dessus sur l’OM avec Rongier.

L’OL et Monaco voulaient Rongier

Le Parisien a en effet révélé que l'OL et l’AS Monaco s’étaient également renseignés auprès du FC Nantes au sujet de Valentin Rongier lors du dernier mercato estival. De plus, Watford et la Fiorentina auraient formulé des offres à son sujet, et Andoni Zubizarreta aurait donc très bien pu ne jamais attirer Rongier à l’OM.