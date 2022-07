Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable confidence du vestiaire sur la méthode Igor Tudor

Publié le 13 juillet 2022 à 16h10 par La rédaction

Le début de l'ère Igor Tudor à l'OM, c'est pour ce mercredi ! Le club olympien dispute sa première rencontre amicale à 19h au centre Robert Louis Dreyfus. Les hommes de Tudor affrontent le Marignane-Gignac-Côte Bleue Football Club. De quoi observer le plan de jeu mis en place par le coach croate à 3 semaines du début du championnat de France.

Les supporters marseillais l'attendaient, l'OM est de retour en match amical. Les Phocéens débuteront leur tournée de pré-saison au centre RLD. Le groupe ne sera pas au complet : Konrad de la Fuente (douleur au genou) et Arek Milik (talon d'Achille) ne joueront pas selon les dernières informations de La Provence . Samuel Gigot et Isaak Touré seront en revanche bien présents pour la première sur le banc de Tudor.

« On va prendre beaucoup de buts... »

Les entraînements s'enchaînent et certains membres du vestiaire de l'OM commencent à exprimer leur ressenti vis-à-vis de la méthode d'Igor Tudor et de son staff. Les joueurs de l'OM ont le droit à deux séances d'entraînement par jour. Les volontés du croate sont claires : évoluer avec une défense à 3 et provoquer beaucoup de déséquilibre. Un membre de l'équipe première de l'OM témoigne d'ailleurs à ce sujet auprès de Foot Mercato : « Si on joue comme ça toute l’année, on va marquer beaucoup de buts cette saison, c’est sûr. On va d’ailleurs aussi beaucoup en prendre ». Place au spectacle !

Une semaine agitée dans les coulisses

Malgré les rumeurs autour de potentielles recrues, l'OM n'avance pas sur ce mercato. Et c'est dans le staff de Tudor que le début de semaine fut agitée. En effet, fraîchement nommé entraîneur adjoint, Mauro Camoranesi a claqué la porte ce mardi. Hari Vukas a été nommé pour remplacer le champion du monde de 2006 avec l'Italie.