Mercato - OM : L’éternel problème du projet McCourt n’est pas réglé...

Publié le 5 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Depuis le début de l’ère Frank McCourt, l’OM peine à stabiliser le poste de numéro 9. Et le calvaire semble se poursuivre avec l’énorme passage à vide de Dario Benedetto…

« Je travaille dur afin de pouvoir inverser la tendance lors des prochains matches. Le fait que les gens m’aient adopté en si peu de temps est une fierté. J'espère continuer en marquant des buts, mais je leur promets de travailler dur et de faire au mieux », expliquait Dario Benedetto fin octobre sur sa période de disette à l’OM, lui qui n’a toujours pas marqué le moindre but depuis le début de la saison. Et pourtant, le calvaire du buteur argentin continue, et par la même occasion la malédiction du projet McCourt à ce poste de numéro 9.

Après Mitroglou, Balotelli…

En effet, si l’on exclut la saison très convaincante de Bafétimbi Gomis en 2016-2017 mais qui avait été recruté par la précédente direction, l’OM version Frank McCourt n’a jamais réussi à stabiliser ce poste de buteur depuis le rachat, officialisé en octobre 2017. Kostas Mitroglou, le premier "grand attaquant" recruté pour 15M€, a rapidement viré au flop, et Mario Balotelli n’est ensuite resté que six mois à l’OM. Et enfin, si Dario Benedetto présentait quelques motifs d’espoir la saison passée (11 buts), force est de constater que la traversée du désert de l’Argentin n’est pas encore terminée.