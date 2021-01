Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de cette ancienne pépite de Villas-Boas sur son départ !

Publié le 14 janvier 2021 à 23h15 par La rédaction

Parti du côté d’Ajaccio, Florian Chabrolle n’aura pas vraiment eu sa chance à l’OM. Pourtant, le joueur de 22 ans n’affiche aucun regret, malgré le fait d’avoir été mis progressivement à l’écart par André Villas-Boas.

L’histoire a tourné court entre Florian Chabrolle et l’OM. Très peu utilisé malgré un certain potentiel, le joueur formé dans le club phocéen n’aura pas vraiment eu sa chance, que ce soit sous Rudi Garcia ou André Villas-Boas. Ayant rejoint l’AC Ajaccio avec un contrat allant jusqu’en 2023 en ce début de mercato hivernal, le milieu de terrain va essayer de gagner en temps de jeu en Ligue 2. S’il tenait à vraiment prouver ce qu’il savait faire dans son club de coeur, Chabrolle ne nourrit toutefois aucun regret envers l’OM.

« Au début, André Villas-Boas me faisait confiance »