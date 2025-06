Mercato - OM : Les six transferts attendus par De Zerbi !

La rédaction

Le mercato de l’OM a déjà commencé sur les chapeaux de roue. Après avoir vendu Luis Henrique contre un chèque de 25 M€, les dirigeants ont enregistré deux arrivées, avec Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Ce n’est évidemment pas tout, puisque la direction de l’OM veut encore se renforcer à de nombreux postes clés.

La défense, le chantier de l’OM D’après les informations de La Provence, Mehdi Benatia et Pablo Longoria scruteraient les opportunités au poste de défenseur droit, pour venir en concurrence avec Amir Murillo. L’OM cherche également toujours à se renforcer en défense centrale en recrutant un gaucher. Les dirigeants olympiens surveilleraient aussi la situation de nombreux milieux de l’effectif comme Ismaël Bennacer, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia ou encore Adrien Rabiot avant de recruter à ce poste.