Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Genesio dévoile toutes les coulisses du transfert de Mandanda

Publié le 8 juillet 2022 à 22h30 par Hugo Chirossel

Après 613 matchs sous les couleurs marseillaises, Steve Mandanda a décidé de quitter l’OM cet été afin de ne plus se retrouver en concurrence avec Pau Lopez et obtenir du temps de jeu. Le gardien de 37 ans s’est engagé pour deux saisons avec le Stade Rennais. Bruno Genesio a révélé les coulisses de ce transfert et ne cache pas sa joie de pouvoir compter sur l'international français.

Tremblement de terre sur la Canebière. Véritable monument de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a quitté le club cette semaine. L’international français a signé un contrat de deux ans avec le Stade Rennais. Un moyen pour lui de retrouver une place de titulaire, après avoir été mis en concurrence avec Pau Lopez lors du dernier exercice. Le gardien de 37 ans a toujours l’équipe de France et la Coupe du Monde au Qatar dans un coin de la tête et ce transfert pourrait bien lui permettre d’atteindre ses objectifs.

Mercato - OM : L'avenir de Depay totalement relancé par le feuilleton Ronaldo ? https://t.co/Mg5lz75tON pic.twitter.com/TOOqHeA3I7 — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Mandanda, la priorité de Rennes

Dans des propos relayés par Ouest-France , Bruno Genesio a fait le point sur l’arrivée de Mandanda en Bretagne. « C’était une de nos priorités à ce poste-là. On a attendu un peu plus que prévu, pour plein de raisons, mais on est très heureux d’avoir pu finaliser. On voulait absolument avoir Steve avec nous. C’est un très grand gardien avec beaucoup d’expérience. C’était le profil que l’on recherchait et il correspond pleinement à la mentalité que l’on souhaite avoir dans ce groupe » , a-t-il déclaré.

Les premiers contacts remontent à janvier

L’entraîneur de Rennes a confirmé que Mandanda était son option numéro un pour ce poste, « depuis quelque temps déjà, puisqu’on s’était interrogé au mois janvier lorsqu’Alfred s’était blessé, c’était vers Steve que l’on s’était tourné. Ça ne date pas d’aujourd’hui et c’est vraiment quelque chose de très important pour l’équipe et le club . » Des contacts qui remontent donc au mois de janvier, même si « c’était trop tôt. Après on a poursuivi ça début juin et régulièrement tout le mois de juin. »

« J'attends qu'il prenne un rôle de leader »