Mercato - OM : Les grandes révélations de cette recrue de Longoria sur son arrivée !

Publié le 18 novembre 2021 à 18h30 par B.C.

Arrivé cet été à l’OM, Pau Lopez s’est prononcé sur ses premiers mois dans la cité phocéenne et les raisons qui l’ont poussé à répondre favorablement aux avances de Pablo Longoria.

Très actif lors du dernier mercato estival, l’OM s’est renforcé sur toutes les lignes, y compris dans les cages. Alors que Steve Mandanda est encore engagé jusqu’en juin 2024, Pablo Longoria a souhaité mettre la main sur un portier plus jeune en la personne de Pau Lopez (26 ans), arrivé en provenance de l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si Steve Mandanda a démarré la saison en tant que titulaire, Pau Lopez s’est ensuite installé progressivement dans les cages en disputant 13 des 17 matches de l'OM depuis le début de saison. Des débuts réussis pour le gardien espagnol, qui s’est livré sur son arrivée dans un entretien accordé à RMC .

« Quand la Roma m’a prévenu qu’ils ne comptaient pas sur moi, j’ai eu une discussion avec Pablo Longoria »

« Je connaissais un peu Marseille forcément, par sa réputation et car c’est un club qui a souvent été qualifié en Coupe d’Europe. Quand la Roma m’a prévenu qu’ils ne comptaient pas sur moi, j’ai eu une discussion avec Pablo Longoria. Il m’a expliqué le projet de l’OM, le projet de jeu de Sampaoli, les recrues envisagées. J’ai aussi posé la question à Alvaro, que je connaissais de l’Espanyol Barcelone. On a parlé du club, du secteur sportif, de l’ambiance. Alvaro adore tellement Marseille et ce Vélodrome que je ne sais pas si c’était la personne la plus objective! La seule chose qui m’inquiétait, c’était de vivre un nouveau changement de pays. J’ai connu Londres avec ma femme, on est passés à Séville, puis à Rome, avec trois enfants désormais… C’était ma préoccupation majeure. Si ta famille n’est pas bien, toi non plus tu ne vas pas être à l’aise, c’est une réalité », confie Pau Lopez. Finalement, le portier espagnol a surmonté ses inquiétudes en s’engageant avec le club phocéen, un choix qu’il ne regrette pas aujourd’hui. « Je me sens très bien intégré ici à Marseille. Je profite de chaque instant avec une vraie envie de venir m’entraîner tous les matins. Je prends beaucoup de plaisir et j’ai le sentiment d’avoir fait le bon choix cet été », avoue-t-il.

