Mercato - OM : Les deux prochains transferts confirmés à Marseille

Très actif aussi bien dans le sens des arrivées que des départs, l’OM est sur le point d’accueillir deux nouveaux joueurs. À commencer par le défenseur de Malmö Derek Cornelius, dans le cadre d’un transfert estimé à 4M€. Valentin Carboni va quant à lui être prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.

Le mercato de l’OM s’accélère ce jeudi. Un an après son arrivée en provenance de Watford, Ismaïla Sarr (26 ans) va retourner en Angleterre. L’international sénégalais (64 sélections) a signé un contrat de cinq ans avec Crystal Palace et son départ devrait rapporter environ 15M€ à Marseille. Il y a également du mouvement dans le sens des arrivées, puisqu’un accord total a été trouvé pour les transferts de Derek Cornelius et Valentin Carboni.

Cornelius et Carboni arrivent à l’OM

Comme indiqué par L'Équipe et La Provence, l’international canadien (26 sélections) âgé de 26 ans s’est déjà mis d’accord avec l’OM autour d’un contrat de quatre ans, jusqu’en juin 2028. La direction olympienne s’est également entendu avec Malmö et l’arrivée de Derek Cornelius devrait coûter près de 4M€ à Marseille. Ce que confirme Foot Mercato, qui ajoute que Valentin Carboni va lui aussi très bientôt s’engager avec l’OM. Tout est bouclé pour le prêt avec option d’achat de l’international argentin (3 sélections).

Sildillia et Nketiah les prochaines recrues de l’OM ?

L’OM va dépenser 1M€ pour le prêt de Valentin Carboni et bénéficiera d’une option d’achat de 36M€ pour le recruter définitivement. L’Inter Milan a tout de même inclus une clause de rachat de 40M€ afin de garder la main sur l’avenir du milieu offensif âgé de 19 ans. Marseille est donc sur le point de s’attacher les services de deux nouveaux joueurs, qui pourraient être suivis dans les prochains jours de Kiliann Sildillia (22 ans, Fribourg) qui participe actuellement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France. L’OM espère toujours s’attacher les services d’Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal), la priorité pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans).