Mercato - OM : C’est confirmé pour ce transfert surprise à 4M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM va bientôt accueillir sa cinquième recrue de l’été. Après Lilian Brassier, un nouveau défenseur est sur le point de débarquer à Marseille : Derek Cornelius. Ce dernier s’est déjà entendu avec le club marseillais autour d’un contrat de quatre ans. Un accord est maintenant en passe d’être trouvé avec Malmö, un transfert estimé à 4M€.

Après Ismaël Koné (22 ans), Lilian Brassier (24 ans), Mason Greenwood (22 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans), une cinquième recrue va très bientôt arriver à l’OM. Il s’agit de Derek Cornelius, international canadien (26 sélections) de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Malmö.

Mercato : Il règle ses comptes après son départ, ça gronde à l’OM ! https://t.co/oT8k4Thlyw pic.twitter.com/gVVASdGqC8 — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Le transfert de Cornelius annoncé ce jeudi ?

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM et Malmö ont trouvé un accord aux alentours de 4M€ pour le transfert de Derek Cornelius. Ce que confirment L'Équipe et La Provence. Le défenseur âgé de 26 ans devrait signer un contrat de quatre ans et l’annonce de son arrivée pourrait intervenir dès ce jeudi.

Sildillia, Nketiah et Carboni toujours espérés

Dans le secteur défensif, l’OM espère aussi s'attacher les services de Kiliann Sildillia (22 ans, Fribourg), qui participe actuellement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France. La direction olympienne travaille également sur les dossiers de l’attaquant Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal) et du milieu offensif Valentin Carboni (19 ans, Inter Milan).