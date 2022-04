Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses de l'un des premiers coups du projet McCourt…

Publié le 11 avril 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Passé par les rang de l’OM pendant deux ans durant lesquels il a été un élément majeur, Adil Rami s’est confié sur les coulisses de son arrivée au club.

Quelques mois seulement après le rachat de l’OM par Frank McCourt, Adil Rami avait quitté le FC Séville pour rallier le club marseillais dans le cadre d’un transfert à 6M€. Un choix très fort de la part du défenseur français qui, à l’époque, avait notamment rempoté l’Europa League avec le club andalou et prenait donc un sacré risque en revenant en Ligue 1. Interrogé ce week-end dans l’émission Oh My Goal, Adil Rami est revenu sur les coulisses de ce transfert à l’OM en 2017.

« J’avais besoin de challenge, de Marseille, du public »