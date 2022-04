Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences d'Adil Rami sur son arrivée à l’OM !

Publié le 9 avril 2022 à 16h10 par La rédaction

Joueur clé dans le onze de Rudi Garcia lors de l’épopée de l’OM en Europa League, Adil Rami est revenu sur son arrivée surprenante à Marseille.

A 36 ans, Adil Rami n’en a toujours pas fini avec le football. Malgré des aventures qui ont viré au fiasco à Fenerbahce et Sotchi, le défenseur français n’a rien lâché et a fini par signer à Troyes après une courte aventure au Portugal. Mais en France, tout le monde l’identifie encore pour son passage à l’OM et notamment sa première saison où il aura atteint la finale de l’Europa League. Une très belle année qui lui a surtout permis de disputer la Coupe du Monde 2018. Cinq ans après son arrivée à l’OM, Adil Rami est revenu sur ce choix.

«J’avais besoin de challenge, de Marseille, du public»