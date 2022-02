Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses de l'opération Thauvin enfin dévoilées !

Publié le 22 février 2022 à 17h30 par Dan Marciano

En juillet dernier, Florian Thauvin prenait la décision de quitter l'OM et de rejoindre le Mexique. Ludovic Deléchat, qui a contribué à ce transfert, a dévoilé les coulisses de cette opération.

Le parcours de Florian Thauvin à Marseille a été marqué par des hauts et des bas. Arrivé à l’OM en 2013 après un feuilleton rocambolesque à la suite de son transfert avorté au LOSC, le joueur a longtemps été perçu comme un gros talent, mais renvoyait parfois l'image d'un garçon arrogant. Lors de sa première partie de carrière au sein de la cité phocéenne, sa relation avec certains de ses coéquipiers n’était pas idéale. Thauvin s’était notamment chauffé avec Dimitri Payet dans les vestiaires. En 2015, l'ailier droit prenait la décision de rejoindre l’étranger. A Newcastle, il ne restera qu’un an. En 2016, le joueur faisait son retour à l’OM sous la forme d’un prêt avant d’être racheté. Plus mature, Thauvin fera l’unanimité au sein du groupe. A Marseille, le joueur est monté en puissance jusqu’à devenir l’un des éléments indiscutables du groupe. Sous contrat jusqu’en juin dernier, l’ancien de Bastia avait reçu plusieurs offres de la part de Pablo Longoria pour prolonger son contrat comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. En contact avec plusieurs équipes européennes et notamment le Milan AC, Thauvin tentait un pari, en suivant les pas d’André-Pierre Gignac. Comme son compatriote, il prenait la décision de rejoindre les Tigres de Monterrey au Mexique.

« Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l'idée »

Ce mardi, Ludovic Deléchat, qui a participé au transfert de Florian Thauvin, est revenu sur cette opération. « Après des années à Marseille, il est arrivé en fin de contrat et l'OM a voulu le renouveler. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria, président, puis l'intérêt de grands clubs comme Milan, Atalanta, Roma, Atletico Madrid, Manchester City, West Ham. , Crystal Palace, Lyon vers la fin. Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils sont restés très très proches et lui ont donné cette opportunité. Le club a été convaincu par le joueur, ils ont beaucoup poussé fin avril 2021 Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l'idée » a-t-il confié dans un entretien à TMW.

« J’avais besoin de changer de vie »