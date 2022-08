Foot - Mercato - OM

OM : Les chiffres du prochain coup de Longoria sont dévoilés

Publié le 12 août 2022 à 18h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 12 août 2022 à 18h48

Alors que Pablo Longoria a bouclé le départ de Pol Lirola en prêt vers Elche, l’OM doit maintenant se trouver un nouveau latéral droit pour ne pas se retrouver à court d’options au cours de la saison. Dans cette optique, le président marseillais aurait déjà un nom en tête en la personne d’Issa Kaboré. Et on connaîtrait déjà les chiffres de l’opération pour le Burkinabé.

Cet été, Pablo Longoria semble être reparti sur les mêmes bases qu’en 2021. Le président de l’OM a déjà bouclé de nombreuses arrivées avec Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Jelle Van Neck, Nuno Tavares, Bartug Elmaz, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Chancel Mbemba et Isaak Touré, et Samuel Gigot. Dans le sens des départs, Pablo Longoria commence également à s’activer. S’il peine à se débarrasser de certains joueurs comme Kevin Strootman, le président de l’OM a tout de même réussi à envoyer Pol Lirola en prêt à Elche. De ce fait, le club phocéen doit trouver un nouveau joueur dans le couloir droit pour ne pas se retrouver à court d’options. Et Pablo Longoria aurait un nom en tête.

Mercato - OM : Révélations sur la future recrue estivale de Longoria https://t.co/ZkgxpZ4IME pic.twitter.com/w5yeSkDspz — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

L’OM fonce sur Issa Kaboré

Comme annoncé par La Provence , l’OM accélérerait pour boucler l’arrivée d’Issa Kaboré. Prêté à l’ESTAC, le latéral droit qui appartient à Manchester City pourrait ainsi continuer à évoluer en Ligue 1 cette saison. Les contacts entre le club phocéen et Issa Kaboré remonteraient à début juillet, alors que l’OM fonçait sur Jonathan Clauss. Le Burkinabé pourrait ainsi arriver en tant que doublure de l’ancien Lensois.

Un prêt qui arrange Longoria et Guardiola