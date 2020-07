Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Eyraud a laissé filer ce grand espoir...

Publié le 3 juillet 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM a laissé filer Niels Nkounkou à Everton, Yvan Le Mée, l'agent du jeune latéral gauche explique que son choix était purement sportif.

Après Isaac Lihadji, qui s'est engagé au LOSC, l'Olympique de Marseille a vu filer un autre grand espoir de son centre de formation : Niels Nkounkou. Le jeune latéral gauche a signé son premier contrat professionnel à Everton. Carlo Ancelotti a ainsi réussi à devancer l'importante concurrence dans ce dossier; Et alors que des critiques ont déjà été faites au jeune marseillais, lui reprochant d'avoir fait un choix financier, Yvan Le Mée, son agent, met les choses au clair.

«On nous demandait de signer et de partir en prêt. Cela n'avait donc aucun intérêt»