Mercato - OM : L'énorme soulagement de cette recrue estivale !

Publié le 3 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

De retour à l'OM après de longues négociations, Pol Lirola affiche sa joie d'avoir retrouvé le club phocéen.

Prêté par la Fiorentina en janvier dernier, Pol Lirola avait réalisé une excellente seconde partie de saison. Et pourtant, l'OM avait décidé de ne pas lever son option d'achat estimée à 12M€. Pablo Longoria espérait ainsi recruter définitivement le latéral espagnol pour une somme inférieure, une stratégie payante avec Leonardo Balerdi, mais qui a failli capoter avec Pol Lirola, finalement recruter pour 12M€. Après un été stressant, l'ancien joueur de la Fiorentina se montre soulagé.

Lirola affiche sa joie