Mercato - OM : L’énorme défi qui l’attend après son transfert !

Après une saison à 9 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, Luis Henrique espère faire encore mieux avec l’Inter Milan lors de la prochaine. Quelques jours après son départ de l’OM, le Brésilien s’est confié auprès du Corriere della Sera, évoquant ses objectifs dans sa nouvelle équipe et les progrès qu’il doit encore faire.

Arrivé en septembre 2020 à l’OM, avec un prêt d’un an et demi à Botafogo entre 2022 et 2023, Luis Henrique entame une nouvelle aventure à l’Inter Milan, où il vient d’être transféré contre 25M€. Un nouveau défi que l’ailier âgé de 23 ans a évoqué dans un entretien accordé au Corriere della Sera.

La concurrence avec Dumfries, ses objectifs… Luis Henrique se confie « Que dois-je faire pour réussir en Italie ? Je pense que c'est un football plus tactique que le football français, qui est plus physique. Je dois m'améliorer dans ce domaine. L’erreur à ne pas commettre ? Se détendre et penser que c'est un point d'arrivée. C'est un point de départ. Ce qui m’a impressionné lors des premières semaines ? Un peu l’intensité des séances d’entraînement », a déclaré Luis Henrique, qui va devoir batailler avec Denzel Dumfries pour gagner sa place à l’Inter Milan.