Mercato - OM : L'enfant star du pays bientôt avec Zidane ?

La rédaction

Alors que de nombreuses spéculations circulent autour de l'OM concernant un futur rachat d'investisseurs de l'Arabie saoudite, ces dernières pourraient découler sur un projet d'envergure. Dans le cas échéant Zinedine Zidane pourrait bien accepter de reprendre les rênes du club et celui-ci pourrait bien être accompagné d'une ancienne gloire marseillaise, Samir Nasri, dans un projet ambitieux.

L'OM va-t-il être prochainement racheté par l'Arabie saoudite ? Depuis quelque temps déjà, le club phocéen fait en effet l'objet de nombreuses rumeurs à ce sujet. Et les récentes affirmations d'Eid Bin Nasser Al Misehal, journaliste et membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs, ont bel et bien donné de la crédibilité à ces spéculations, indiquant un intérêt bien réel de la part de l'Arabie saoudite.

OM : Gattuso lance un crack, il annonce du lourd https://t.co/fe96h09hh1 pic.twitter.com/Vz5q9kj7ax — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Zidane bientôt aux commandes de l'OM grâce à l'Arabie saoudite ?

Si cette fameuse vente venait à se conclure, cela pourrait bien déboucher sur un immense projet dans la cité phocéenne. En effet, comme le révélait France Bleu récemment, Zidane pourrait être susceptible de reprendre les rênes de l'OM, conditionnant son engagement à un projet sportif d’une envergure exceptionnelle, tel que la venue des Saoudiens par exemple.

Nasri sur les pas de Zidane à l'OM ?