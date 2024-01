Mercato - OM : Le vœu d’un joueur de Gattuso exaucé ?

Thomas Bourseau

Transfert le plus onéreux de l’histoire de l’OM, Vitinha ne devrait pas baisser les bras malgré son adaptation poussive à Marseille. Au cœur des rumeurs de transfert, le Portugais militerait pour rester en coulisses et l’Olympique de Marseille ne devrait pas l’en empêcher.

Depuis son arrivée en janvier 2023 de Braga, Vitinha porte le lourd fardeau d’être la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM avec 32M€. De quoi forcément créer des attentes immédiates pour le Portugais qui n’est pas parvenu à convaincre son monde et ce, en raison de ses statistiques qui ne sont pas XXL (6 buts en 39 apparitions avec l’OM).

Vitinha veut rester à l’OM…

Néanmoins, malgré les bruits de couloir et les supposées spéculations de départ cet hiver, Vitinha ferait du fait de poursuivre à l’OM sa priorité. L’avant-centre portugais est contractuellement lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027. Et l’objectif premier de Vitinha serait de montrer son « vrai visage » dans les prochaines semaines et prochains mois selon La Provence qui explique que Vitinha clamerait son affection pour le club et la ville en privé.

...l’OM ne va pas lui mettre de bâton dans les roues

En parallèle, sa cote sur le marché des transferts serait tout sauf nulle puisque son entourage aurait été sollicité par divers clubs étrangers. Sans pour autant que cela débouche sur une offre salariale concrète ou une approche auprès de l’OM avec une offre formelle pour une opération. Quand bien même l’Olympique de Marseille ne considérerait pas Vitinha comme étant invendable, réclamant bien plus de 20M€ pour s’en séparer, les dirigeants marseillais ne compteraient certainement pas lui imposer une concurrence en recrutant un attaquant axial avant la clôture du mercato hivernal. D’autant plus que Vitinha apprécierait travailler avec Gennaro Gattuso, affectionnant tout particulièrement le 3-5-2 de l’entraîneur italien de l’OM.