Mercato - OM : Le vestiaire de Tudor est déjà fou de Sanchez

Publié le 13 octobre 2022 à 00h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Arrivé cet été à l’OM, Alexis Sanchez a réussi ses débuts sous le maillot olympien. Souvent aligné aux côtés d’Amine Harit, l’international chilien s’entend très bien avec le milieu offensif marocain. Harit s’est exprimé sur sa relation avec Sanchez, lui qui espère « faire une carrière comme la sienne ».

C’est le gros coup que voulait absolument réaliser Pablo Longoria cet été. Dans le dur à l’Inter Milan, Alexis Sanchez a trouvé un accord pour résilier son contrat afin de s’engager avec l’OM. Si certains le pensaient à court de forme, l’international chilien a rapidement mis les pendules à l’heure, lui qui a déjà inscrit cinq buts toutes compétitions confondues. Des débuts plus qu’intéressants pour Sanchez qui offre une solution de choix à Igor Tudor, notamment en Ligue des Champions, une compétition où son expérience fait un bien fou.

Avec Sanchez, Harit se régale

Revenu à l’OM cet été, Amine Harit a la chance de jouer aux côtés d’Alexis Sanchez. Quand ils sont alignés ensemble, les deux hommes parviennent à se trouver régulièrement. Dans un entretien accordé à la LFP , l’international marocain s’est confié sur sa relation avec Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez intègre une liste fermée dans l'histoire de la Ligue des Champions ⚽️ pic.twitter.com/LEF0T2mGEQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 5, 2022

« J’aimerais bien faire une carrière comme la sienne »