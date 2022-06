Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant est déjà validé

Publié le 19 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria s'active pour dénicher un nouvel attaquant. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image de celui menant à Luis Muriel. Un profil qui pourrait parfaitement correspondre au style de jeu de Jorge Sampaoli comme l'explique un spécialiste du football colombien.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sur le mercato sera de dénicher un nouvel attaquant. Et pour cause, l'avenir d'Arkadiusz Milik reste incertain après une saison durant laquelle il a connu plusieurs désaccords avec Jorge Sampaoli. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria a déjà activé plusieurs pistes à l'image de celle menant à Luis Muriel. Un profil validé par le spécialiste du football colombien Pierre Gerbeaud.

Muriel est Sampaoli-compatible