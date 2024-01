Mercato - OM : Le terrible constat de Gattuso, Longoria va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso a de nouveau été interrogé sur la suite du mercato de l'OM. Et le technicien italien regrette clairement la tournure actuelle, ne cachant pas sa frustration alors que le club phocéen peine à conclure certains dossiers chauds. L'entraîneur marseillais confirme qu'il ne compte pas recruter un milieu de terrain.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà attiré Jean Onana ainsi qu'Ulisses Garcia, en attendant l'officialisation du transfert de Faris Moumbagna. Néanmoins, d'autres recrue sont attendues d'ici le 31 janvier, mais pas de milieu de terrain comme l'explique Gennaro Gattuso, visiblement remonté en conférence de presse.

«Même si je voulais prendre quelqu'un, on ne me laisserait pas faire»

« Je ne change pas d'avis, il y a des règles sur le mercato. Après la CAN on aura sept milieux, Bilal est en train de faire du bon travail. Prendre un milieu ce n'est pas quelque chose de faisable pour l'instant. Même si je voulais prendre quelqu'un, on ne me laisserait pas faire. Je n'ai pas pleuré parce qu'il me manque plusieurs joueurs de qualité. Il faut que chacun fasse un peu plus pour l'équipe », assure l'entraîneur de l'OM devant les médias.

Un latéral gauche encore attendu ?

Cependant, bien qu'aucun milieu de terrain ne soit attendu par Gennaro Gattuso, un latéral gauche devrait débarquer d'ici la fin du mercato. Et pour cause, l'OM cherche toujours à compenser le départ de Renan Lodi en offrant une doublure à Ulisses Garcia. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, notamment en Ligue 1 à l'image d'Adrien Truffert (Rennes), Quentin Merlin (Nantes) ou encore Bradley Locko (Brest). Autrement dit, cela devrait encore bouger sur le mercato pour le club phocéen, qui n'attend toutefois pas d'autres renforts au milieu de terrain après l'arrivée de Jean Onana, comme l'a assuré Gennaro Gattuso.