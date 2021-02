Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Steve Mandanda déjà tout trouvé ?

Publié le 10 février 2021 à 5h30 par Th.B.

Fin août, Steve Mandanda prolongeait son contrat malgré ses 35 ans, et ce, jusqu’en juin 2024. En ce qui concerne son successeur, l’OM aurait déjà une petite idée derrière la tête en la personne d’Alban Lafont.

Malgré un coup de mou lors d’une saison ces dernières années, celle qui a suivi la Coupe du monde, Steve Mandanda est revenu plus conquérant lors de l’exercice précédent et a été un élément phare de la seconde place de Ligue 1 décrochée par l’OM. En cette première partie de saison, malgré des résultats moins bluffants de la part du vic-champion de France, le portier du club phocéen parvient toujours à se montrer décisif pour son équipe. Ses performances ont d’ailleurs été récompensées par une prolongation de contrat de quatre ans signée fin août. Âgé de 35 ans, le champion du monde pourrait à terme laisser sa place à un héritier, qui serait déjà tout trouvé.

Et si l’heureux élu était… Alban Lafont ?