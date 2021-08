Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Dario Benedetto déjà connu ?

Publié le 15 août 2021 à 7h30 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Dario Benedetto se rapproche du Betis. Pour remplacer son numéro 9, l'OM s'activerait toujours pour recruter Cristian Pavon.

Alors que Jorge Sampaoli compte sur Arkadiusz Milik pour occuper la pointe de son attaque, Dario Benedetto est plus que jamais sur le départ. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le buteur argentin se dirige vers le Betis. En effet, l'OM et la direction andalouse sont proches de trouver un accord pour un prêt d'un an de Dario Benedetto. Et alors que le départ de son numéro 9 est presque bouclé, Pablo Longoria s'activerait en coulisses pour recruter son remplaçant.

Longoria ne lâche pas Pavon pour remplacer Benedetto