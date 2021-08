Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto a choisi sa prochaine destination !

Publié le 14 août 2021 à 23h00 par A.D.

Derrière Arkadiusz Milik dans la hiérarchie des buteurs à l'OM, Dario Benedetto devrait aller chercher plus de temps de jeu au Betis. Alors que les deux clubs négocient un prêt d'un an, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Dario Benedetto se verrait bien rejoindre le club andalou pour y retrouver Manuel Pellegrini et ses compatriotes argentins à Séville.

Barré par la concurrence d'Arkadiusz Milik, Dario Benedetto ne devrait plus faire long feu à l'OM. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le buteur argentin se dirige vers le Betis. En effet, l'OM et le club andalou sont proches de trouver un accord pour un prêt d'un an de Dario Benedetto. Mais que pense le joueur lui-même d'un départ vers le Betis ?

Dario Benedetto prêt à dire «oui» au Betis ?