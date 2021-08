Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Dario Benedetto se précise...

Publié le 14 août 2021 à 21h10 par A.D.

Sur le départ à l'OM, Dario Benedetto devrait prendre la direction du Betis cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les deux clubs sont proches de trouver un accord pour un prêt d'un an de l'Argentin.

Barré par la concurrence d'Arkadiusz Milik, Dario Benedetto serait de plus en plus proche de quitter l'OM cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le buteur argentin se dirige vers le Betis. En effet, Pablo Longoria est en passe de trouver un accord avec le club andalou pour un prêt d'un an de Dario Benedetto.

Dario Benedetto se rapproche dangereusement du Betis