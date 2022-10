Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le scénario catastrophe se précise pour Longoria

Publié le 15 octobre 2022 à 20h00

Arnaud De Kanel

Face à la situation financière critique de l'OM, Frank McCourt voulait des départs à l'OM. Or, très peu de joueurs avaient une valeur marchande intéressante alors pour se préparer à des ventes dès 2023, Pablo Longoria avait décidé de laisser filer en prêt des joueurs non retenus par Igor Tudor. Problème, rien ne se passe comme prévu pour eux...

Pablo Longoria a réalisé un mercato d'anthologie avec les moyens du bord cet été. Seule ombre au tableau, il n'est pas parvenu à récupérer les fonds que Frank McCourt désirait. Afin de ne pas brader certains joueurs, il a décidé de les envoyer en prêt à l'étranger pour retrouver du temps de jeu et gagner en valeur marchande mais ils ne parviennent pas à s'imposer.

Les indésirables de l'OM galèrent

Pour commencer, Konrad de la Fuente est en échec à l'Olympiakos. Le jeune américain n'a disputé que 5 petits matchs avec les Grecs sur 13 possibles. Pire encore, il n'a été titularisé qu'à deux reprises... En Espagne, ça ne va guère mieux pour Jordan Amavi et Pol Lirola. Le premier, prêté à Getafe par l'OM, n'a disputé que 7 petites minutes avec son nouveau club et est désormais troisième dans la hiérarchie à son poste. Le second n'arrive pas à enchainer à Elche où il a pris part à 5 rencontres sur les 9 possibles depuis son arrivée. Enfin, pour Luis Henrique, c'est la catastrophe. Il n'a joué que 179 minutes avec Botafogo et depuis quelques rencontres, son entraineur ne le convoque plus dans le groupe.

Radonjic sort la tête de l'eau

Le seul joueur qui s'en sort loin de l'OM est Nemanja Radonjic. Le Serbe a retrouvé confiance en lui et n'a pas tardé à mettre l'Italie à ses pieds. Adopté par son coach qui souhaite lever son option d'achat, son aventure au Torino devrait se poursuivre la saison prochaine.