Mercato - OM : Le RC Lens veut tout gâcher pour cet attaquant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison en MLS, Denis Bouanga semble avoir l'intention de revenir en Ligue 1. Et visiblement, il ne manque pas de sollicitations. En effet, alors que l'OM scrute le dossier, le RC Lens et surtout le Stade Rennais seraient également très intéressés par le transfert de l'ancien attaquant de l'ASSE.

Cet hiver, l'OM souhaite se renforcer et scrute notamment le marché des attaquants, toujours délicats lors du mercato en janvier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria scrute l'évolution de la situation de Denis Bouanga, qui a réalisé une magnifique saison en MLS avec Los Angeles FC. Mais ce dossier s'annonce complexe sur le plan financier.

Mercato - OM : Un transfert surprise est quasiment bouclé ! https://t.co/Q6dRa57WgW pic.twitter.com/Al9BakVlPO — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Lens et Nice sont dans le coup pour Bouanga

D'autant plus que, toujours selon nos informations, le RC Lens et l’OGC Nice sont également intéressés par le transfert de Denis Bouanga. Il faut dire que l'attaquant gabonais, qui avait quitté l'ASSE en 2022 après la relégation en Ligue 2, a terminé meilleur buteur de MLS avec 20 réalisations et prouve donc qu'à 29 ans, il est encore à un très bon niveau.

Rennes peut mettre tout le monde d'accord

Et selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, un autre club de Ligue 1 est actif dans ce dossier à savoir le Stade Rennais. Florian Maurice a initié cette piste qui plaît à Julien Stéphan. Néanmoins, aucune offre n'a été transmise pour le moment. La réflexion est en cours.