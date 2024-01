Mercato - OM : Le RC Lens lâche une annonce, Marseille se frotte les mains

Thibault Morlain

En plus d’un milieu de terrain et d’un ailier, Gennaro Gattuso attend également l’arrivée d’un nouvel arrière gauche durant ce mercato hivernal. La solution se nommera-t-elle David Jurasek ? Alors que l’OM penserait au Tchèque du Benfica, il avait été expliqué que le RC Lens était aussi sur le coup. Voilà que les Sang et Or viennent de donner une bonne nouvelle aux Olympiens.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso a fait part de ses besoins pour ce mercato hivernal. L’entraîneur de l’OM a plusieurs priorités, à l’instar notamment de l’arrivée d’un nouvel arrière gauche pour venir épauler Renan Lodi : « Il nous faudrait une alternative à Lodi ». Pour cela, l’OM scruterait un peu partout en Europe et dernièrement, la presse portugaise annonçait que Pablo Longoria avait fait une première offre pour David Jurasek (Benfica).

Un duel OM-Lens pour Jurasek ?

Déjà dans le viseur de l’OM il y a quelques mois, le Tchèque intéresserait donc toujours le club phocéen. Mais pas seulement… En effet, d’autres prétendants seraient également sur les traces de David Jurasek. Courtisé en Europe, le latéral de Benfica aurait aussi une autre piste en Ligue 1 puisqu’il avait été expliqué par certains que le RC Lens était dans le coup.

« On ne les suit pas »